Глава Приднестровья встретился с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом, сообщается на официальной странице Вадима Красносельского.

Обсуждалось разрешение последствий Приднестровского конфликта. “Переговорный процесс находится практически в стагнации, перспективы возобновления нормального диалога пока не ясны”, – отметил Красносельский. По его словам, кишиневские чиновники, прикрываясь проблемой пандемии коронавируса, прекратили диалог с Тирасполем. Хоган заверил собеседника, что попытается подтолкнуть стороны к более активному диалогу.

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