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Газета "Кишиневские новости"

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Не всякий американец доберется до Тирасполя

06 июля
20:36 2020
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Глава Приднестровья встретился с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом, сообщается на официальной странице Вадима Красносельского.

Обсуждалось разрешение последствий Приднестровского конфликта. “Переговорный процесс находится практически в стагнации, перспективы возобновления нормального диалога пока не ясны”, – отметил Красносельский. По его словам, кишиневские чиновники, прикрываясь проблемой пандемии коронавируса, прекратили диалог с Тирасполем. Хоган заверил собеседника, что попытается подтолкнуть стороны к более активному диалогу.   

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