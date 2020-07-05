Бывший вице-премьер Александр Муравский отреагировал на неожиданное озарение лидера ПДС Майи Санду

В воскресенье появилась информация, что фракция ПДС, оказывается, уже готова голосовать за социальные проекты правительства Кику. Но, поясняет Муравский, это бесполезно. Потому что проекты эти в соответствии с процедурой вступают в силу автоматически в случае, если кабмин не отправлен в отставку.

«Это, конечно, хорошо. Но такое голосование совсем не нужно. Когда правительство берёт на себя ответственность, то тут один механизм: или его отправляют в отставку, голосуя за вотум недоверия, или нет. Если нет, то проекты автоматически становятся законами и голосовать за них не надо», – написал Муравский.

Напомним, что лидер ПДС Майя Санду заявила о готовности голосовать за проекты правительства.

«Фракция ПДС будет голосовать за бюджет, который предусматривает увеличение зарплат для медиков, компенсации аграриям, помощь для экономики», – написала Санду в воскресенье.

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