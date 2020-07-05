Луна в Козероге. В делах лучше всего положиться на свою интуицию

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 6 июля?

День непростой, критический. Хотя Луна убывает, вы еще полны сил. Если у вас запланированы дела в государственных организациях, их лучше перенести на другой день. Финансовые вопросы – тоже не сегодня. Траты – разве что по мелочам. Зато для планирования деловой недели и продуктивной работы – самое время. Можно многое успеть сделать. Этот день будет подкидывать множество разных искушений, и они будут очень заманчивы. Держите себя в руках! Соблазн велик, но может иметь плохие последствия. День будет достаточно загруженным – придется грамотно расходовать энергию и контролировать эмоции. В делах лучше всего положиться на свою интуицию. И самым правильным будет провести этот день на позитиве, не поддаваясь искушению хандры.

Читайте также:

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также: