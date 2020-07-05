6 июля 2020 года (23 июня по старому стилю) День памяти святой мученицы Агриппины Римской

История:

Празднование Дня Аграфены Купальницы приходится на 6 июля. День этот особый, потому что это канун другого важного праздника Ивана Купалы. Название сам праздник получил от имени христианской мученицы Агриппины Римской, жившей в Риме в 3 веке. Предание гласит, что Агриппина во времена идолопоклонства избрала христианский путь в жизни. Решив посвятить себя служению Господу, Агриппина дала обет безбрачия. Когда же ее как и многих других христиан правители того времени попытались принудить отказаться от своей веры, чтобы поклоняться идолам, мученица наотрез отказалась, продолжая неустанно молиться. Даже традиционными в те времена пытками не удалось сломить дух верующей. Из-за многодневных истязаний Агриппина, так и не сдавшись на милость врагам своим, ушла в мир иной. А когда ее похоронили, то обнаружили, что мощи Агриппины приобрели чудодейственные свойства, помогая больным и немощным избавляться от недугов. На Руси мученице дали схожее имя Аграфена. А еще ее стали называть Купальницей, потому что 6 июля была традиция массовых купаний. Считалось, что в этот день травы, которые использовали в купаниях, приобретают необыкновенную силу и дают здоровье на весь год.

Чего нельзя делать 4 июля 2020 года

День Аграфены Купальницы особенный, потому что 6 июля нужно провести весь день в радости и веселье. Даже ваши дела должны пройти под позитивным знаком. Поэтому категорически запрещено 6 июля думать о плохом, нельзя унывать, вспоминать о том, что когда-то принесло вам несчастье. Постарайтесь наполнить себя мощной энергией, исходящей от воды и солнца в этот день, чтобы никакие беды не могли вас одолеть.

Поверья и приметы:

Люди в старину верили, что 6 июля Иоанн Креститель изгоняет из воды нечисть всякую, наполняя ее живительной силой. Поэтому ритуал купаний обставлялся по – особенному. К этому дню готовились заранее, стараясь не грешить и совершая обряды благотворительности. В этот день многие специально устраивали вскладчину обеды для нищих и убогих. А девушки плели традиционные на Руси венки и пускали их по течению, загадав на удачу в жизни.

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