Городские власти решительно настроены изменить облик столицы

На прошедшей неделе были демонтированы и вывезены 30 киосков, хаотично расположенных прямо на тротуаре улицы Армянской возле Центрального рынка.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил столичный градоначальник Ион Чебан. Он рассказал, что на освобожденном пространстве будет оборудована парковка для посетителей рынка.

«Мы намерены действовать так же и в дальнейшем – как вокруг Центрального рынка, так и в каждом секторе по отдельности. С модернизацией этого муниципального предприятия внешний вид центра города изменится к лучшему», – высказал уверенность генпримар.

В настоящее время концепция модернизации Центрального рынка дорабатывается. Также ведется работа по определению возможных источников финансирования данного проекта. Это может быть либо получение кредита, либо собственные средства муниципалитета и привлечение работающих на рынке экономических агентов.