Психика любителей таких картин оказалась более подготовлена к пандемии

Группа исследователей из американского и датского университетов выяснила, что те, кто любит смотреть фильмы ужасов и картины про апокалипсис, оказались меньше подвержены панике, охватившей мир с началом пандемии. Психика этих людей способна была легче справиться со стрессом, вызванным распространением коронавируса. По мнению ученых, это произошло потому, что любители таких картин не раз видели подобные сцены на экране, и реальные события в необычных условиях уже не вызывают страха, сообщает «MedicalXpress».

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