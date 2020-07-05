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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Стоматологи рассказали, о чем может свидетельствовать язык человека

05 июля
21:01 2020
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По нему легко диагностировать серьезные болезни

Группа стоматологов из Австралии рассказала, что обследование языка человека позволяет сделать вывод о ряде серьезных заболеваний.

К примеру, если белый налет сохраняется больше 14 дней, это повод задуматься о грибковой инфекции или лейкоплакии. Красный цвет языка – свидетельство аллергии или нехватки фолиевой кислоты. Если при этом воспалено еще и горло, – подозрение на фарингит или скарлатину. А если на языке появились бугорки, это может быть проявлением герпеса. Впрочем, не исключено, что так организм отреагировал на острую пищу, пишет «Daily Mail».  

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