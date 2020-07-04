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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 5 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 5 июля
04 июля
20:36 2020
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По Святцам 5 июля День Ангела у Василия, Гавриила, Галактиона, Геннадия, Григория, Ульяны, Федора.

Искатели и любители приключений, именинники этого дня одарены яркой и увлекательной жизнью, наполненной интересными событиями. Но неверно было бы говорить о том, что все это им достанется без проблем и препятствий. Лет до тридцати будут в жизни и испытания, да и за все «плюшки» вам придется расплачиваться упорным трудом. Но ваша решительность и целеустремленность помогут пройти сквозь все преграды и преодолеть все испытания – все это сделает вас сильнее и даст ощущение твердой почвы под ногами. Главное, чтобы все сложности вы сумели пройти, сохраняя доброту своего сердца и неугасаемый оптимизм. За силу воли и положительную энергетику вы будете одарены Судьбой – все земные блага станут доступны вам безоговорочно и безгранично.

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Поздравляем именинников!

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