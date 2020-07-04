Он сделан из свинца и оказался воздухонепроницаемым

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований проводили раскопки неподалеку от города Дижон. На этом месте в древности находился римский город Августунум.

Археологи обнаружили несколько не известных до сих пор захоронений, возраст которых приближается к 1500 лет. В одном из этих захоронений нашли уникальный двухслойный саркофаг – внешний вырезан из камня, внутренний сделан из свинца. Внимательно осмотрев находку, ученые пришли к выводу, что свинцовый саркофаг – воздухонепроницаемый.

Если это действительно так и на протяжении пятнадцати веков саркофаг никто не вскрывал, ученые надеются найти внутри много интересного. Возможно, там сохранились одежда погребенного и ритуальные предметы.

Свинцовые саркофаги встречаются не так уж часто, всего их известно не более сорока. Обычно в этих краях покойников хоронили в деревянных гробах. Поэтому есть основания предполагать, что обнаружено захоронение какого-то знатного человека. Ученые рассчитывают установить его имя, изучив содержимое саркофага, пишет rg.ru.

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