Суббота, 4 июля 2020, 02:10

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Уникальный 1500-летний саркофаг найден во Франции

04 июля
19:16 2020
Версия для печати

Он сделан из свинца и оказался воздухонепроницаемым

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований проводили раскопки неподалеку от города Дижон. На этом месте в древности находился римский город Августунум.

Археологи обнаружили несколько не известных до сих пор захоронений, возраст которых приближается к 1500 лет. В одном из этих захоронений нашли уникальный двухслойный саркофаг – внешний вырезан из камня, внутренний сделан из свинца. Внимательно осмотрев находку, ученые пришли к выводу, что свинцовый саркофаг – воздухонепроницаемый.

Если это действительно так и на протяжении пятнадцати веков саркофаг никто не вскрывал, ученые надеются найти внутри много интересного. Возможно, там сохранились одежда погребенного и ритуальные предметы.

Свинцовые саркофаги встречаются не так уж часто, всего их известно не более сорока. Обычно в этих краях покойников хоронили в деревянных гробах. Поэтому есть основания предполагать, что обнаружено захоронение какого-то знатного человека. Ученые рассчитывают установить его имя, изучив содержимое саркофага, пишет rg.ru.

Читайте также: Додон: Плахотнюк использует Санду, чтобы избежать экстрадиции из США

Игорь Додон: Дружба и сотрудничество, основанные на общих идеалах

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,150,00%
EUR19,28–0,02%
GBP21,41+0,01%
UAH0,630,00%
RON3,990,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 04.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд