Но полиция обман раскрыла

Из-за ограничительных мер по случаю эпидемии коронавируса в Бразилии запрещена работа питейных заведений. Однако владелец одного из баров в городе Петрополисе не захотел терять выручку.

Он продолжил работать, только вывеску сменил – теперь в этом помещении якобы работал зоомагазин. Но тайну выдал слишком сильный для зоомагазина шум. Бар разместился в заднем помещении. Когда туда нагрянули сотрудники полиции, в комнате находились шестнадцать посетителей. Ни о масках, ни о социальной дистанции и речи не было, сообщает «МИР 24».

Читайте также: Игорь Додон: Хаоса мы не допустим

4 июля: Категорические запреты в Ульянов день