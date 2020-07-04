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Газета "Кишиневские новости"

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В Бразилии бар маскировался под зоомагазин

04 июля
12:51 2020
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Но полиция обман раскрыла

Из-за ограничительных мер по случаю эпидемии коронавируса в Бразилии запрещена работа питейных заведений. Однако владелец одного из баров в городе Петрополисе не захотел терять выручку.

Он продолжил работать, только вывеску сменил – теперь в этом помещении якобы работал зоомагазин. Но тайну выдал слишком сильный для зоомагазина шум. Бар разместился в заднем помещении. Когда туда нагрянули сотрудники полиции, в комнате находились шестнадцать посетителей. Ни о масках, ни о социальной дистанции и речи не было, сообщает «МИР 24».

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