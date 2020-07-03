Судей, виновных в проигрыше дел в ЕСПЧ, будут привлекать к ответственности

Правительство одобрило соответствующий проект решения. Согласно документу, «судей будут привлекать к уголовной или дисциплинарной ответственности только в случаях, в которых окончательным решением была установлена виновность в совершении действия или бездействия». Также документ предусматривает и введение материальной ответственности судей. Наказывать будут и прокуроров, которые сознательно нарушают законные нормы, результатом чего является проигрыш дела в ЕСПЧ.

В ходе заседания, премьер Ион Кику заявил, что «страна должна знать своих героев».

«Вспомните, что Молдова должна заплатить 70 млн леев за абсолютно незаконное решение по делу „Gemeni”. Тогда мы поняли, что должны урезать бюджет юстиции на эту сумму. Надеюсь, что после одобрения данного проекта, судьи перед тем как нарушать законы Молдовы будут знать, что их ждет за подобное деяние», – заявил премьер. Уточним, что ранее президент Игорь Додон предложил разработать механизм, согласно которому имущество судей, виновных в проигрыше дел в ЕСПЧ, может быть конфисковано в пользу государства.

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