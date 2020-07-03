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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 июля 572 смерти от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 июля 572 смерти от инфекции
03 июля
19:56 2020
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В течение прошедшего дня, 3 июля, к объявленным в утренней информации 3 умершим прибавились еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летняя женщина из района Глодень, 63-летняя женщина из района Дрокия, 62-летняя женщина из района Тараклия, 59-летняя женщина из Чадыр-Лунги, 59-летний мужчина из Каларашского района, 61-летняя женщина из района Хынчешть, 62-летний мужчина из Криулянского района, 65-летняя женщина из Кишинева, 81-летняя женщина из Кишинева.

На вечер 3 июля 10093 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 572 человека умерли от инфекции.

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