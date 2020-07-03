Пятница, 3 июля 2020, 16:09

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Карантин – раздолье для воров

03 июля
15:26 2020
Версия для печати

Пока все борются с пандемией, офисы депутатов Европарламента ограбили

Пострадали как минимум полсотни евродепутатов. Воры лишили их не только личных вещей, но и компьютерной техники, а там, между прочим, содержалось немало вполне конфиденциальной информации, касающейся работы Европарламента.

Как ворам удалось проникнуть во вроде бы хорошо охраняемое здание, остается загадкой. Но факт остается фактом: вернувшись в офисы после достаточно длительного периода работы в удаленном режиме, депутаты обнаружили взломанные сейфы и выпотрошенные ящики столов, сообщает «Взгляд. Ру».   

Читайте также: Почему депутаты ПДС, Платформы DA, PRO Moldova и ȘOR объявили бойкот

Додон: Плахотнюк использует Санду, чтобы избежать экстрадиции из США

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,25+0,29%
EUR19,36+0,17%
GBP21,48+0,17%
UAH0,64–1,45%
RON4,00+0,16%
RUB0,24–0,96%

Курсы валют в MDL на 03.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд