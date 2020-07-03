Пока все борются с пандемией, офисы депутатов Европарламента ограбили

Пострадали как минимум полсотни евродепутатов. Воры лишили их не только личных вещей, но и компьютерной техники, а там, между прочим, содержалось немало вполне конфиденциальной информации, касающейся работы Европарламента.

Как ворам удалось проникнуть во вроде бы хорошо охраняемое здание, остается загадкой. Но факт остается фактом: вернувшись в офисы после достаточно длительного периода работы в удаленном режиме, депутаты обнаружили взломанные сейфы и выпотрошенные ящики столов, сообщает «Взгляд. Ру».

Читайте также: Почему депутаты ПДС, Платформы DA, PRO Moldova и ȘOR объявили бойкот

Додон: Плахотнюк использует Санду, чтобы избежать экстрадиции из США