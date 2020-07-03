В Питере осудили немецкого шпиона
Суд Санкт-Петербурга признал виновным в государственной измене военэксперта Владимира Неелова, сообщает «Военное обозрение».
Обвиняемого приговорили к семи годам лишения свободы. Срок он получил за то, что передал консалтинговой компании из Германии информацию о системе подготовки и переподготовки сотрудников Федеральной службы безопасности. За это Неелову было передано денежное вознаграждение. По словам осужденного, он не был в курсе того, что передаваемые им данные являются государственной тайной.
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