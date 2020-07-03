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Газета "Кишиневские новости"

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В Питере осудили немецкого шпиона

03 июля
14:51 2020
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Суд Санкт-Петербурга признал виновным в государственной измене военэксперта Владимира Неелова, сообщает «Военное обозрение».

Обвиняемого приговорили к семи годам лишения свободы. Срок он получил за то, что передал консалтинговой компании из Германии информацию о системе подготовки и переподготовки сотрудников Федеральной службы безопасности. За это Неелову было передано денежное вознаграждение. По словам осужденного, он не был в курсе того, что передаваемые им данные являются государственной тайной. 

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