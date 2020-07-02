Об этом заявил Корнелиу Фуркулицэ, председатель фракции ПСРМ в парламенте.

Депутат напомнил, что первыми «вскрытыми консервами» стали Юрий Реницэ, Лилиан Карп и Октавиан Цыку. Сегодня, когда с кризисом столкнулись плахотнюковские PRO Moldova и «Шор», стало известно еще об одном «засланном казачке» в парламентской фракции PAS – Думитру Алайбе. Он поддержал группу Канду, устроившую охоту на отказавшегося от депутатского мандата Штефана Гацкана. В соцсетях Алайба, депутат PAS, также продвигал идеи Андриана Канду, фина беглого олигарха.