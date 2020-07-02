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Газета "Кишиневские новости"

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Думитру Алайба – человек Плахотнюка в Блоке ACUM

02 июля
23:11 2020
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Об этом заявил Корнелиу Фуркулицэ, председатель фракции ПСРМ в парламенте.

Депутат напомнил, что первыми «вскрытыми консервами» стали Юрий Реницэ, Лилиан Карп и Октавиан Цыку. Сегодня, когда с кризисом столкнулись плахотнюковские PRO Moldova и «Шор», стало известно еще об одном «засланном казачке» в парламентской фракции PAS – Думитру Алайбе. Он поддержал группу Канду, устроившую охоту на отказавшегося от депутатского мандата Штефана Гацкана. В соцсетях Алайба, депутат PAS, также продвигал идеи Андриана Канду, фина беглого олигарха.

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