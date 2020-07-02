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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 3 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 3 июля
02 июля
22:01 2020
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По Святцам 3 июля День Ангела у Елены, Кирилла, Константина, Михаила, Федора, Ярослава.

Необыкновенно эмоциональные, именинники этого дня обладают сильным характером и незаурядным умом. Они активны и их нередко можно встретить на баррикадах, главное следить, чтобы их борьба велась за правое дело, так как они не всегда умеют управлять энергией, которая через край. Они боятся быть смешными, потому ведут себя порой цинично. Окружение не всегда отличается добротой к ним, потому они легко могут обидеть, следуя принципу «бей первым». Еще одна отличительная черта именинников 3 июля – любопытство, раздутое до гигантских размеров. Оно часто мешает, доставляет море неприятностей, толкает на авантюры.

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Поздравляем именинников!

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