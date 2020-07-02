Луна в Стрельце. Эмоционально день будет перегружен

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 3 июля?

Луна в Стрельце подпитывает абстрактное мышление. Но удивительно легко в этот день будут решаться совершенно реальные вопросы, связанные с бюрократической машиной – документы, договора, заявки. Командировки также пройдут легко и будут результативными. А вот в личных отношениях возникнут трудности. Эмоционально день будет перегружен, это повлечет за собой конфликтные ситуации на рабочем месте. Зато благоприятен для добрых дел – помогите коллегам, подайте милостыню нищему. Вы активны и деятельны, самое время усилить физическую нагрузку, если вы со спортом на «ты». Если же нет, начните с прогулки в парке – организм это оценит. Во второй половине дня подведите итоги завершающейся недели.

Читайте также:

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также: