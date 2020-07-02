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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Рядом со Стоунхенджем нашли еще одно кольцо памятников

02 июля
21:01 2020
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Это цепь доисторических шахт

Шахты располагаются вокруг поселения Даррингтон-Уоллс, отнесенного к эпохе неолита. Археологи предположили, что поселение возникло во время строительства Стоунхенджа. Возможно, там жили те, кто возводил святилище.

До сих пор обнаружены два десятка шахт, каждая диаметром свыше 10 и глубиной 5 м. Все вместе они образуют круг диаметром 2 км. По одной из версий, выдвинутых учеными, таким образом ограничивалась священная зона вокруг строящегося Стоунхенджа.  

Что касается поселения Даррингтон-Уоллс, оно, по мнению исследователей, могло быть обитаемым на протяжении полутысячелетия между 2800 и 2100 годами до нашей эры, пишет «Daily Mail».

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