Четверг, 2 июля 2020, 23:30

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Кто проделал в горах арки и колоннады

02 июля
20:16 2020
Версия для печати

Исследователи из России и Чехии смоделировали процесс

Математическая модель позволила выяснить, что всему виной эрозия горных пород, которая возникает в зонах их неоднородности. В результате появляются области с разным давлением. Там, где оно больше, возникает последовательный ряд арок, называемый аркадой. А из-за продолжающейся эрозии арки постепенно превращаются в колоннады.

Такую нерукотворную красоту можно наблюдать в горных массивах разных стран, а свое исследование ученые проводили на примере изучения горных цепей Чехии и США, пишет научный журнал «Geomorphology».

Читайте также: Фуркулицэ: Заявление Гацкана о вступлении в PRO Moldova написал Сырбу

Корнелиу Фуркулицэ: Штефан Гацкан находится в безопасности

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,20–0,30%
EUR19,32–0,46%
GBP21,44–0,32%
UAH0,64+0,18%
RON4,00–0,34%
RUB0,24–0,18%

Курсы валют в MDL на 02.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд