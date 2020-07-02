Исследователи из России и Чехии смоделировали процесс

Математическая модель позволила выяснить, что всему виной эрозия горных пород, которая возникает в зонах их неоднородности. В результате появляются области с разным давлением. Там, где оно больше, возникает последовательный ряд арок, называемый аркадой. А из-за продолжающейся эрозии арки постепенно превращаются в колоннады.

Такую нерукотворную красоту можно наблюдать в горных массивах разных стран, а свое исследование ученые проводили на примере изучения горных цепей Чехии и США, пишет научный журнал «Geomorphology».

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