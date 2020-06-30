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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 июня 545 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 июня 545 смертей от инфекции
30 июня
22:01 2020
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В течение прошедшего дня, 30 июня, к объявленным в утренней информации 5 умершим прибавились еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 55-летняя женщина из Флорештского района, 74-летний мужчина из Кишинева, 55-летний мужчина из Кишинева, 79-летний мужчина из Флорештского района.  

На вечер 30 июня 9382 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 545 человек умерли от инфекции.

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