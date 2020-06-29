Представители правящей коалиции провели сегодня традиционное рабочее заседание. В нем принял участие и президент страны. Депутаты обсудили спровоцированный коронавирусом кризис, предпринятые правительством меры против распространения COVID-19, а также помощь, которая будет предоставлена различным категориям населения.

Зарплаты врачей удвоятся

Отдельной темой обсуждения стало повышение заработных плат врачей. На первом этапе выплаты вырастут на 30% с 1 сентября, с 1 января – еще на 30% и еще на 40% в первой половине будущего года. Депутаты ПСРМ и ДПМ подчеркнули особую роль медицинских работников в управлении вызванным коронавирусом кризисом и выразили признательность от имени граждан медперсоналу. В то же время участники заседания договорились, что в ближайшее время правительство выступит с поправками в бюджет, что позволит увеличить зарплаты и в других секторах.

Жильё для сотрудников силовых структур

Что касается поддержки населения, правящая коалиция приняла решение о запуске программы “Первый дом – 6”, в рамках которой сотрудники силовых структур получат компенсацию в размере 100% от стоимости жилья. Это значит, что проценты по недвижимости, приобретенной полицейскими, военными, сотрудниками НАЦ, СИБ или Службы защиты и государственной охраны, полностью покроет государство. На эти цели будет выделено 20 миллионов леев. Поддержка аграриев

Еще одно решение касается фермеров. В этот сложный год они получат поддержку от государства. ПСРМ и ДПМ договорились увеличить фонд субсидирования сельского хозяйства на 100 миллионов леев.

100 миллионов евро от ЕС

На заседании коалиции обсуждался и займ в размере 100 миллионов евро от Европейского союза для снижения негативных последствий коронавируса в нашей стране. Республика Молдова и Европейская комиссия договорились об условиях предоставления средств. До конца июля деньги поступят в страну. В заключение встречи депутаты ПСРМ и ДПМ обратились к правительству с призывом усилить меры защиты граждан от коронавируса и уделять неослабное внимание ситуации в стране в связи с распространением COVID-19.

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