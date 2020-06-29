К вечеру 29 июня в Молдове зарегистрированы 107 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 8 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 745, из них первичных – 563, а повторных 182.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 16357 человек.

Из 107 новых случаев на сегодняшний день 5 – это медицинские работники, в том числе: медсестры – 4, вспомогательный персонал – 1.

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