Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 июня 16357 зараженных
29 июня
18:56 2020
К вечеру 29 июня в Молдове зарегистрированы 107 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 8 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 745, из них первичных – 563, а повторных 182.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 16357 человек.
Из 107 новых случаев на сегодняшний день 5 – это медицинские работники, в том числе: медсестры – 4, вспомогательный персонал – 1.
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