29 июня 2020 года (16 июня по старому стилю) христиане празднуют День памяти Святителя Тихона, епископа Амафунтского

История:

Родился святитель в 4 веке на Кипре в городе Амафунта. Родители Тихона были христиане. Он рано научился читать – родители учили его по священным книгам, и мальчик стал чтецом в церковном клире. Дар чудотворения у юноши проявился рано. Благочестивый Тихон привлек внимание городского епископа, который сделал юного воспитанника священнослужителем. Вначале Тихон получает сан диакона, а когда умирает епископ Мемнон, именно Тихону достается его кресло. Он сражался с язычеством на Кипре, продвигая веру во Христа. Неся христианскую веру язычникам, он проявлял по отношению к ним милосердие. А главное – Тихон помогал всем, кому нужна была помощь и поддержка.

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Тихона называли Тихим. По поверьям, в Тихонов день переставали петь птицы – все, кроме соловья. А звери прятались по норам, как считали крестьяне. В этот день говорилось, что и Солнце движется по небу тише.

Чего нельзя делать 29 июня 2020 года

Святитель Тихон всегда много трудился, потому нельзя позволять себе леность. Чтение умных книг – вот то, что приветствуется в Тихонов день. Обижаться в этот день запрещалось, как и самому наносить обиды. Работы с тестом также запрещались в этот день.

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Поверья и приметы:

Если на Тихона дождик мелкий идет – значит зарядил на долго. Если радуга на небе светлеет, значит ненастная пора завершается. Если цветок одуванчика закрывается среди дня, жди ненастья. В деревнях в Тихонов день проводили толоки. После того, как поля были унавожены общими усилиями деревенских жителей, начинался настоящий пир с вином и едой. Продолжалось гулянье с песнями и плясками до самой ночи.

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