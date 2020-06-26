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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье готовятся к паводкам

26 июня
16:46 2020
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Из-за угрозы повышения уровня воды на Днестре в регионе создан Оперативный штаб по предотвращению угрозы возникновения паводков, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Возглавил штаб глава министерства внутренних дел Руслан Мова. В его обязанности входит обеспечение взаимодействия с руководством Дубоссарской ГЭС для осуществления контролируемого сброса воды, наблюдение за состоянием дамб, проверка системы оповещения населения об опасности. Приднестровские гидрологи прогнозируют: в ближайшие дни уровень воды в Днестре выше Дубоссарского водохранилища поднимется на 2 – 2,5 метра, а ниже на 2,5 – 3.

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