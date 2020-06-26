Сотни молдавских гастарбайтеров ежедневно из-за коронавируса возвращаются на родину, но денежные переводы, например, из Евросоюза, в пользу физических лиц – растут.

По данным Национального банка, в мае из-за кордона пришло 134,5 миллиона долларов, что почти на четверть больше чем за тот же период прошлого года. Причем, если из ЕС объемы денежных поступлений увеличиваются, то из стран СНГ – падают. Больше всего переводов получено из Израиля – 26,49 миллиона, Италии – 22,65, России – 17,03, Германии – 16,01, Великобритании – 9,66 и Франции – 8,27.