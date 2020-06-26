Около тысячи граждан Румынии, работающих на крупнейшей в Германии скотобойне в городе Реда-Виденбрюк, заразились новым коронавирусом.

По информации, распространенной румынским министерством иностранных дел, всем гастарбайтерам, помещенным на карантин, выделяются необходимые продукты питания, для них даже открыта телефонная линия, по которой трудовых мигрантов консультируют на родном языке. По официальным данным, в компании Tonnies Holding, которой принадлежит скотобойня и мясокомбинат, где выявлены больные, работает почти четыре тысячи румынских граждан. Власти земли Северный Рейн-Вестфалия приняли решение провести тестирование на наличие нового коронавируса всех работников холдинга. В руководстве компании полагают – инфекцию принесли сотрудники, которые после отмены ограничений на передвижение, навещали своих родных в Румынии.