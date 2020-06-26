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Газета "Кишиневские новости"

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Нэстасе в ожидании апокалипсиса

26 июня
16:26 2020
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Андрей Нэстасе, председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”», считает, что правительство Иона Кику ведет страну к краху, об этом он поведал журналистам на пресс-конференции.

В характерной для него манере политик обвинил представителей оппозиции в том, что они неправильно поступают, «затягивая процесс выражения вотума недоверия кабинету министров». Нэстасе заявил, что Платформа уже сформировала теневое правительство. Далее он возмущался: «Самые ярые критики Кику сейчас молчат. Для человека, занимающегося политикой, дикость молчать… Все согласны с тем, что это правительство должно уйти, но вопрос не решается». По мнению Нэстасе, если ничего не изменится, страну ждет подобие апокалипсиса. При этом он категорически отверг возможность какого-либо союза с партиями «Шор» и Pro Moldova.

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