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Газета "Кишиневские новости"

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Молдове нужна взвешенная внешняя политика

Молдове нужна взвешенная внешняя политика
26 июня
16:06 2020
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Игорь Додон рассказал о подготовке новой концепции

В очередном выпуске платформы «Президент отвечает» глава государства так ответил на поступивший вопрос о Концепции внешней политики:

«Я уже несколько лет назад заявил, что Молдова может выжить, только если будет проводить взвешенную внешнюю политику, поддерживая хорошие отношения и с Западом и с Востоком. Первоначальный проект документа уже есть, его еще предстоит доработать, Думаю, что с ним можно будет прийти в парламент не раньше осени. Что касается поддержки правительства, она есть не всегда, но нужно учесть, что правительство у нас коалиционное. В Соглашении о коалиции записано, что все важнейшие вопросы предварительно обсуждаются внутри коалиции, а потом превращаются в законопроекты. Так будем работать и дальше и постараемся убедить наших партнеров по коалиции поддержать нашу идею».

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