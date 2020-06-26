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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Надеюсь, в США поймут важность экстрадиции Плахотнюка

26 июня
16:06 2020
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Глава государства пояснил, каковы перспективы решения этого вопроса

Во время очередного выпуска «Президент отвечает» Игорю Додону был задан вопрос о том, как продвигается решение вопроса об экстрадиции Плахотнюка.

«У Молдовы с США нет Соглашения о правовой помощи, но я надеюсь, что наши американские партнеры поймут, какой это важный вопрос, и примут положительное решение даже в отсутствие соглашения. Все зависит от властей США. Если они найдут какие-то юридические зацепки и откажутся, будет очень печально. Не думаю, что молдавский народ их поймет», – сказал глава государства.

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