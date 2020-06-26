Додон: Надеюсь, в США поймут важность экстрадиции Плахотнюка
26 июня
16:06 2020
Глава государства пояснил, каковы перспективы решения этого вопроса
Во время очередного выпуска «Президент отвечает» Игорю Додону был задан вопрос о том, как продвигается решение вопроса об экстрадиции Плахотнюка.
«У Молдовы с США нет Соглашения о правовой помощи, но я надеюсь, что наши американские партнеры поймут, какой это важный вопрос, и примут положительное решение даже в отсутствие соглашения. Все зависит от властей США. Если они найдут какие-то юридические зацепки и откажутся, будет очень печально. Не думаю, что молдавский народ их поймет», – сказал глава государства.