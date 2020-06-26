Глава государства пояснил, каковы перспективы решения этого вопроса

Во время очередного выпуска «Президент отвечает» Игорю Додону был задан вопрос о том, как продвигается решение вопроса об экстрадиции Плахотнюка.

«У Молдовы с США нет Соглашения о правовой помощи, но я надеюсь, что наши американские партнеры поймут, какой это важный вопрос, и примут положительное решение даже в отсутствие соглашения. Все зависит от властей США. Если они найдут какие-то юридические зацепки и откажутся, будет очень печально. Не думаю, что молдавский народ их поймет», – сказал глава государства.