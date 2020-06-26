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Газета "Кишиневские новости"

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В следующем году начнется вывоз российского вооружения

26 июня
16:06 2020
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Игорь Додон настроен оптимистично

В ходе очередного выпуска «Президент отвечает» глава государства прокомментировал возможность вывоза российских войск со склада в Колбасне.

«В прошлом году во время визита в Молдову министр обороны России заявлял о возможности вывоза части вооружения и уничтожения части его на месте. Этот вопрос сейчас обсуждается в ОБСЕ, намечаются конкретные шаги для решения проблемы. Надеюсь, что в следующем году можно будет приступить к их реализации», – пояснил Игорь Додон.

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