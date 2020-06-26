Игорь Додон настроен оптимистично

В ходе очередного выпуска «Президент отвечает» глава государства прокомментировал возможность вывоза российских войск со склада в Колбасне.

«В прошлом году во время визита в Молдову министр обороны России заявлял о возможности вывоза части вооружения и уничтожения части его на месте. Этот вопрос сейчас обсуждается в ОБСЕ, намечаются конкретные шаги для решения проблемы. Надеюсь, что в следующем году можно будет приступить к их реализации», – пояснил Игорь Додон.