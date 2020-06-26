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Газета "Кишиневские новости"

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Санду выступает за ликвидацию молдавской государственности?

Санду выступает за ликвидацию молдавской государственности?
26 июня
16:06 2020
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Во время программы «Президент отвечает» Игоря Додона спросили, что он думает о заявлениях Майи Санду по поводу здания президентской администрации.

Игорь Додон ответил: «Санду утверждает, что оно не нужно. Вспомните, во время погромов 2009 года тоже звучали лозунги, что у нас все есть в Бухаресте, и здесь не нужны ни правительство, ни парламент, ни президент. Между тем это не здание Додона или любого другого президента, оно – один из символов государства. И если сейчас Санду такое говорит, сами подумайте, за что она выступает – за ликвидацию молдавской государственности. Нужен ли нам президент, обладающий гражданством другого государства? У меня нет другого государства, для меня существует единственное государство – Республика Молдова».

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