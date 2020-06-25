Участие врача не потребуется

Обычно результаты любого инструментального исследования требуют оценки врача-диагноста. Однако в этом плане сделан большой шаг вперед.

Ученые Московского госуниверситета имени Ломоносова в сотрудничестве со специалистами Городской клинической больницы № 52 создали программный модуль, способный оценить степень поражения легких, в том числе, при коронавирусе. Компьютер делает это самостоятельно, без участия медика-диагноста, и требуется на такое исследование от одной до полутора минут. Какого качества снимок, и на какой модели аппарата выполнена компьютерная томография, значения не имеет. Это значит, что модуль может быть внедрен в любом лечебном учреждении, располагающем установкой компьютерной диагностики.

Независимая экспертиза показала, что оценка компьютера не уступает той, что делает врач-радиолог, анализируя полученные снимки легких. Повторяя применение программы в ходе лечения, можно оценить его эффективность и проследить динамику в состоянии пациента.

Сейчас программный модуль проходит испытание в той самой больнице №52, специалисты которой участвовали в его разработке, а затем можно будет начать его оперативное внедрение повсеместно, сообщает russian.rt.com.