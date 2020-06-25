Четверг, 25 июня 2020, 22:59

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Поражение легких после COVID-19 компьютер определит самостоятельно

25 июня
20:31 2020
Версия для печати

Участие врача не потребуется

Обычно результаты любого инструментального исследования требуют оценки врача-диагноста. Однако в этом плане сделан большой шаг вперед.

Ученые Московского госуниверситета имени Ломоносова в сотрудничестве со специалистами Городской клинической больницы № 52 создали программный модуль, способный оценить степень поражения легких, в том числе, при коронавирусе. Компьютер делает это самостоятельно, без участия медика-диагноста, и требуется на такое исследование от одной до полутора минут. Какого качества снимок, и на какой модели аппарата выполнена компьютерная томография, значения не имеет. Это значит, что модуль может быть внедрен в любом лечебном учреждении, располагающем установкой компьютерной диагностики.

Независимая экспертиза показала, что оценка компьютера не уступает той, что делает врач-радиолог, анализируя полученные снимки легких. Повторяя применение программы в ходе лечения, можно оценить его эффективность и проследить динамику в состоянии пациента.

Сейчас программный модуль проходит испытание в той самой больнице №52, специалисты которой участвовали в его разработке, а затем можно будет начать его оперативное внедрение повсеместно, сообщает russian.rt.com.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17–0,73%
EUR19,25–1,02%
GBP21,30–0,76%
UAH0,64–0,84%
RON3,98–1,03%
RUB0,25–0,20%

Курсы валют в MDL на 25.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд