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Газета "Кишиневские новости"

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Доктор Мясников о продуктах, снижающих холестерин

Доктор Мясников о продуктах, снижающих холестерин
25 июня
20:26 2020
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Их эффективность порой не уступает лекарствам

Известный врач и телеведущий, отвечая на вопрос зрителей, объяснил, что снизить уровень холестерина в крови вполне возможно с помощью продуктов. Ведь многие из них содержат вещества, используемые в лекарственных препаратах.

Самым эффективным продуктом для уменьшения содержания холестерина Александр Мясников назвал орехи. Всего 70 граммов достаточно, чтобы заменить 10 мг аторвастатина, который обычно назначают пациентам с повышенным холестерином. Зато есть орехи, согласитесь, куда приятнее, чем глотать таблетки.

Очень полезен дикий рис, а также морская рыба, которая содержит полиненасыщенные рыбные кислоты. Они действуют избирательно: липопротеины высокой плотности (хороший холестерин) повышают, а низкой плотности (плохой холестерин) понижают.

Активно действует на уровень холестерина зеленый чай, богатый полифенолами, а ресвератрол из красного винограда, прежде всего из его кожицы, благотворно влияет на стенки сосудов.

Не стоит забывать и про чеснок, причем для того, чтобы держать уровень холестерина под контролем, не обязательно поглощать его головками: одной дольки в день вполне хватит, передает ria.ru.       

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