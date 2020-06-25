Маршал Антонеску, приговоренный к смерти за военные преступления Народным судом, является героем для представителей партии Pro Moldova, возглавляемой Андрианом Канду. Члены партии Pro Moldova вовсю пропагандируют пересмотр итогов Второй мировой войны. В публикации в социальной сети активист политформирования Ион Харгел заявил, что «22 июня 1941 года Румыния не нападала на СССР». Он также назвал «оккупацией» освобождение территории Молдовы советскими войсками.

В публикации в сети он цитирует приказ Иона Антонеску о начале боевых действий, при этом нигде не упоминая о том, что румынский руководитель был признан военным преступником и осужден за преступления против человечности. Сомптоматично, что партия Pro Moldova не отмежевалась от этих суждений и не осудила публичные высказывания своего активного члена.