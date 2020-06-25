26 июня 2020 года (13 июня по старому стилю) христиане празднуют День памяти Святой мученицы Акилины (Акулины)

История:

Родилась Святая мученица Акилина в 3 веке в Финикии, городе Библа. Это был период Великого гонения. В пятилетнем возрасте ее крестили, а в десять лет она уже разъясняла необходимость принять веру Христову своим сверстницам-язычницам, осуждала идолопоклонство. Смелые речи девочки дошли до императора Диоклетиана, который приказал бить Акилину хлыстами, а в уши вонзить раскаленные прутья. Истерзанное тело двенадцатилетней отроковицы бросили за городской стеной. Но к девочке ночью явился Ангел и вернул ей жизнь. Целая и невредимая Акилина вернулась в город и во дворец, где была объявлена колдуньей и обезглавлена. Тело было захоронено христианами, а позже в ее честь был воздвигнут храм в Константинополе, где и находились ее мощи.

Чего нельзя делать 26 июня 2020 года

В Акилинин день на Руси никто не пил молоко – крестьяне верили, что 26 июня оно становится для человека вредным.

А еще в этот день не сажали огурцы. Считалось, что кривые и не сочные они будут.

В лес 26 июня днем старались не ходить – могли быть искусаны тучей комаров.

Поверья и приметы:

В этот день сеяли гречиху и молили Святую Акилину об урожае хорошем. Обязательно готовили гречневую кашу из ядра прошлого урожая и угощали всех. А ранним утром шли на сбор земляники. Если много насекомых летает в этот день, погода установится теплая и урожай гречки будет отменным.

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