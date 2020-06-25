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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 26 июня

Что нам готовит день грядущий – 26 июня
25 июня
15:06 2020
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Луна в Деве. Беритесь только за дела, которые вам по зубам

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 26 июня?

Растущая Луна и вы на подъеме – полны энергии и необычайно работоспособны. Выберите сегодня тот вид деятельности, который потребует от вас терпения и особой внимательности. Работа с бухгалтерскими документами, обучение или подготовка научных трудов, другие виды интеллектуальной деятельности подойдут для сегодняшнего дня. Если вы закладываете основы своей предпринимательской деятельности, то 26 июня – самый благоприятный для этого день. Также очень хорошо пойдет в этот день сбор информации и любая оценочная деятельность – будь то оценка собственных возможностей или перспективности проектов. Рассчитав свои силы, беритесь только за дела, которые на сто процентов вам по зубам.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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