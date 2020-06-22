Даже высокопоставленных персон наказывают за нарушение правил движения

На днях машину бывшего канцлера Австрии Бригитте Бирляйн остановили на дороге сотрудники полиции. Оказалось, что в недавнем прошлом высокопоставленная чиновница (до должности главы правительства она занимала пост председателя Конституционного суда страны) села за руль в нетрезвом состоянии. Фрау возвращалась из ресторана, и тест выявил повышенное содержание алкоголя в ее крови.

Наказание последовало незамедлительно: у Бригитте Бирляйн отобрали водительские права. А сама она заявила журналистам, что сожалеет о случившемся, пишет газета «Kronen Zeitung».