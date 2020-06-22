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Газета "Кишиневские новости"

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У бывшего канцлера Австрии отобрали водительские права за алкоголь

22 июня
23:21 2020
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Даже высокопоставленных персон наказывают за нарушение правил движения

На днях машину бывшего канцлера Австрии Бригитте Бирляйн остановили на дороге сотрудники полиции. Оказалось, что в недавнем прошлом высокопоставленная чиновница (до должности главы правительства она занимала пост председателя Конституционного суда страны) села за руль в нетрезвом состоянии. Фрау возвращалась из ресторана, и тест выявил повышенное содержание алкоголя в ее крови.

Наказание последовало незамедлительно: у Бригитте Бирляйн отобрали водительские права. А сама она заявила журналистам, что сожалеет о случившемся, пишет газета «Kronen Zeitung».

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