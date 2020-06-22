Письмо великих художников Ван Гога и Поля Гогена продали с аукциона
22 июня
23:21 2020
За раритет заплатили свыше 200000 евро
Уникальный артефакт продали недавно на аукционе в Париже. Это письмо, написанное сразу двумя великими художниками – Винсентом ван Гогом и Полем Гогеном. Осенью 1888 года оба живописца работали в Арле и оттуда написали их общему другу, тоже художнику Эмилю Бернару.
Уникальность письма в том, что оно содержит автографы двух гениев – каждый писал свою часть. По информации Парижского аукционного дома «Drouot», раритет продали за сумму, превышающую 200000 евро, передает ТАСС.