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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Письмо великих художников Ван Гога и Поля Гогена продали с аукциона

22 июня
23:21 2020
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За раритет заплатили свыше 200000 евро

Уникальный артефакт продали недавно на аукционе в Париже. Это письмо, написанное сразу двумя великими художниками – Винсентом ван Гогом и Полем Гогеном. Осенью 1888 года оба живописца работали в Арле и оттуда написали их общему другу, тоже художнику Эмилю Бернару.

Уникальность письма в том, что оно содержит автографы двух гениев – каждый писал свою часть. По информации Парижского аукционного дома «Drouot», раритет продали за сумму, превышающую 200000 евро, передает ТАСС.  

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