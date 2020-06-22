Наконечникам стрел около 50000 лет

До сих пор такие древности находили только в Африке. Но теперь интересные артефакты археологи обнаружили и на Шри-Ланке. Это не только наконечники стрел, но и бусины и инструменты, с помощью которых шили одежду или изготавливали рыболовные сети.

По оценке специалистов пещера, где сделаны находки, служила людям в качестве жилища почти 50000 лет.

По мнению специалистов, это самое древнее оружие на территории Евразии. Все, что находили в Южной Европе до этих пор, было как минимум на 10000 лет моложе. Примечательно, что обнаруженные наконечники стрел для охоты с луком, сделанные из камня и кости, с течением времени увеличивались в размерах. А это свидетельство того, как менялся животный мир в тех краях – постепенно дичь становилась крупнее, сообщает «Science Advances».