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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Древнейшее в Евразии оружие найдено на Шри-Ланке

22 июня
23:21 2020
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Наконечникам стрел около 50000 лет                                              

До сих пор такие древности находили только в Африке. Но теперь интересные артефакты археологи обнаружили и на Шри-Ланке. Это не только наконечники стрел, но и бусины и инструменты, с помощью которых шили одежду или изготавливали рыболовные сети.

По оценке специалистов пещера, где сделаны находки, служила людям в качестве жилища почти 50000 лет.

По мнению специалистов, это самое древнее оружие на территории Евразии. Все, что находили в Южной Европе до этих пор, было как минимум на 10000 лет моложе. Примечательно, что обнаруженные наконечники стрел для охоты с луком, сделанные из камня и кости, с течением времени увеличивались в размерах. А это свидетельство того, как менялся животный мир в тех краях – постепенно дичь становилась крупнее, сообщает «Science Advances».

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