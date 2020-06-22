К вечеру 22 июня в Молдове зарегистрированы 163 новых случая заражения коронавирусом, из которых 14 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1004, из них первичных – 881, а повторных 123.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 14363 человека.

Из 163 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе: медсестер – 15, сотрудников вспомогательного персонала – 3.