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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 июня 14363 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 июня 14363 зараженных
22 июня
22:56 2020
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К вечеру 22 июня в Молдове зарегистрированы 163 новых случая заражения коронавирусом, из которых 14 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1004, из них первичных – 881, а повторных 123.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 14363 человека.

Из 163 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе: медсестер – 15, сотрудников вспомогательного персонала – 3.

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