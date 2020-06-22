Луна в Раке. Пришло время активных действий!

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 23 июня?

Ваша энергетика растёт не по дням, а по часам. Пришло время активных действий! Проявите всю свою решимость, напор в делах, ведь от того, что вы сможете сделать 23 июня, будет зависеть, каким будет для вас этот лунный месяц. Если в ваших планах есть цель добиться перемен в жизни, то этот день самый подходящий. Действуйте напористо и агрессивно. Никаких сомнений и никакой пассивности. К любым предложениям в этот день следует отнестись очень внимательно – если сделаете правильный выбор, то результаты могут превзойти ваши ожидания. Активность в течение дня будет усиливать вашу энергетику и улучшать настроение. А когда вы на подъеме – и Удача идет с вами рядом!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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