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Газета "Кишиневские новости"

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Независимый депутат Александр Олейник поддерживает правительство Кику

22 июня
19:01 2020
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По его словам, отставка правительства в критический для страны период является очень рискованным шагом, а страна не может позволить себе несколько месяцев безвластия

Он заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать парламентское большинство ПСРМ-ДПМ, а возможную реконфигурацию в парламенте считает невозможной до президентских выборов.

«И кто будет справляться с пандемией в это время – пока одни уходят, а другие приходят? Риски достаточно большие, лучше бы проанализировать состояние дел в здравоохранении, сделать предложения – может сменить министра, если необходимо. Надо поэтапно двигаться», – заявил Олейник.

Независимый депутат считает, что на данном этапе парламент является действующим, а он продолжит голосовать за законы ПСРМ-ДПМ, приносящую пользу людям.

На вопрос: что произойдет, если большинство лишится необходимых голосов, Олейник ответил: Ничего не произойдет из ряда вон выходящего, если у большинства не будет достаточного количества голосов. У нас было правительство Стурзы, когда голосовал Илашку, и потом 10 месяцев у нас не было большинства в парламенте, было 48 мандатов и очень серьёзное реформаторское правительство.

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