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Газета "Кишиневские новости"

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На Филиппинах даже кошки соблюдают социальную дистанцию

22 июня
15:56 2020
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Они облюбовали разметку, сделанную для людей

В условиях эпидемии на одном из филиппинских рынков расчертили круги, с помощью которых покупатели должны соблюдать социальную дистанцию. Но раньше людей эти круги облюбовали кошки, которые, видимо, сочли круги ограниченным пространством. А подобное кошачьим очень по душе, они так чувствуют себя в безопасности, тем более, что расположены круги неподалеку от прилавков, от которых так вкусно пахнет едой, пишет «The Philippine Star».

Теперь осталось дождаться, чтобы люди последовали примеру умных животных.

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