Они облюбовали разметку, сделанную для людей

В условиях эпидемии на одном из филиппинских рынков расчертили круги, с помощью которых покупатели должны соблюдать социальную дистанцию. Но раньше людей эти круги облюбовали кошки, которые, видимо, сочли круги ограниченным пространством. А подобное кошачьим очень по душе, они так чувствуют себя в безопасности, тем более, что расположены круги неподалеку от прилавков, от которых так вкусно пахнет едой, пишет «The Philippine Star».

Теперь осталось дождаться, чтобы люди последовали примеру умных животных.