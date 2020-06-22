Он может сформироваться не раньше следующего года

Пока вакцина против коронавируса не создана, перенос инфекции можно ограничить только путем быстрого обнаружения заразившихся и их изоляцией. Об этом заявила представитель Всемирной Организации Здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что рано утверждать: «Опасность прошла» прежде, чем будет разработана, испытана и утверждена вакцина. Только ее успешное применение позволит сделать вывод о появлении барьера для вируса. А естественный иммунитет повышается с небольшой скоростью, так что не приходится ожидать его формирования раньше следующего года, передает «МИР 24».