Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 июня 14200 зараженных
21 июня
21:16 2020
К вечеру 21 июня в Молдове зарегистрированы 247 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 1052, из них первичных – 846, а повторных 206.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 14200 человек.
Из 247 новых случаев на сегодняшний день 21 – это медицинские работники, в том числе: врачей – 4, медсестер – 10, дворников – 1, сотрудников вспомогательного персонала – 6.
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