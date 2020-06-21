Воскресенье, 21 июня 2020, 22:29

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 июня 14200 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 июня 14200 зараженных
21 июня
21:16 2020
Версия для печати

К вечеру 21 июня в Молдове зарегистрированы 247 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1052, из них первичных – 846, а повторных 206.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 14200 человек.

Из 247 новых случаев на сегодняшний день 21 – это медицинские работники, в том числе: врачей – 4, медсестер – 10, дворников – 1, сотрудников вспомогательного персонала – 6.

Читайте также:  Павел Глоба: Для каких знаков закончится черная полоса 22 июня

Узнай свою судьбу по дате рождения

 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR19,130,00%
GBP21,140,00%
UAH0,640,00%
RON3,950,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 21.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд