В течение прошедшего дня, 21 июня, зафиксированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 55-летний мужчина из АТО Гагаузия, 45-летний мужчина из Окницкого район, 58-летний мужчина из муниципия Кагул, 64-летний мужчина из Кишинева, 51-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 84-летняя женщина из Оргеевского района, 72-летний мужчина из Тараклийского района, 65- летний врач из Бельц, 45-летняя медсестра из Кишинева.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 21 июня 7896 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 473 человека умерли от инфекции.