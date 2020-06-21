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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 21 июня 473 смерти от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 21 июня 473 смерти от инфекции
21 июня
21:16 2020
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В течение прошедшего дня, 21 июня, зафиксированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 55-летний мужчина из АТО Гагаузия, 45-летний мужчина из Окницкого район, 58-летний мужчина из муниципия Кагул, 64-летний мужчина из Кишинева, 51-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 84-летняя женщина из Оргеевского района, 72-летний мужчина из Тараклийского района, 65- летний врач из Бельц, 45-летняя медсестра из Кишинева.

У большинства умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 21 июня 7896 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 473 человека умерли от инфекции.

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