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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон окажет поддержку артистам Молдовы на «Славянском базаре»

18 июня
18:16 2020
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Президент Молдовы и в этом году поддержит представителей Молдовы на конкурсе «Славянский базар», который пройдёт 14-20 июля в белорусском Витебске. Об этом глава государства сообщил на встрече с музыкантом Константином Московичем и композитором Олегом Баралюком. Президент обсудил с ними ряд вопросов, связанных с нынешним положением дел в области культуры и в стране в целом.

«В связи с отмечаемым в 2020-м Годом медицинского работника в Республике Молдова я высоко оценил композицию „Îngeri, cu halate albe” («Ангелы в белых халатах»), созданную молдавскими артистами. Искренне поблагодарил всех участвовавших в создании этого произведения, являющегося данью уважения медикам. Это молдавские певцы, актеры, исполнители народной и эстрадной музыки, инструменталисты и др. Горжусь тем, что наше общество проявляет солидарность в борьбе с вирусом COVID-19», – отметил президент.

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