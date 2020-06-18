Фото было сделано за два дня до катастрофы

В ближайшие дни в Великобритании состоится аукцион, один из лотов которого – черно-белое фото айсберга, с которым столкнулся «Титаник».

Автор снимка – капитан корабля «Этониан» по фамилии Вуд. Он своими глазами видел айсберг, мимо которого проходило его судно за сорок часов до гибели «Титаника». Поскольку дело было в светлое время суток, «Энтониан», несмотря на шторм, сумел счастливо избежать столкновения. «Титанику» повезло гораздо меньше.

О том, что это тот самый айсберг, свидетельствует сделанное капитаном Вудом указание точных координат места, где снято фото. Эти координаты полностью совпадают с точкой океана, в которой погиб «Титаник».

Стартовая цена снимка превышает 15000 долларов, пишет «Daily Mail».