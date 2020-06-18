Четверг, 18 июня 2020, 19:47

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Великобритании продается портрет убийцы «Титаника»

18 июня
16:01 2020
Версия для печати

Фото было сделано за два дня до катастрофы

В ближайшие дни в Великобритании состоится аукцион, один из лотов которого – черно-белое фото айсберга, с которым столкнулся «Титаник».

Автор снимка – капитан корабля «Этониан» по фамилии Вуд. Он своими глазами видел айсберг, мимо которого проходило его судно за сорок часов до гибели «Титаника». Поскольку дело было в светлое время суток, «Энтониан», несмотря на шторм, сумел счастливо избежать столкновения. «Титанику» повезло гораздо меньше.

О том, что это тот самый айсберг, свидетельствует сделанное капитаном Вудом указание точных координат места, где снято фото. Эти координаты полностью совпадают с точкой океана, в которой погиб «Титаник».

Стартовая цена снимка превышает 15000 долларов, пишет    «Daily Mail».  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR19,21–0,19%
GBP21,26–1,05%
UAH0,64+0,11%
RON3,97–0,30%
RUB0,25–0,01%

Курсы валют в MDL на 18.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд