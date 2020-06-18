Если во втором туре президентских выборов встретятся Игорь Додон и Майя Санду, победителем окажется нынешний глава государства

Игорь Додон победит в президентской гонке, если во второй тур вместе с действующим главой государства выйдет Майя Санду. Таковы данные социологического исследования, реализованного компанией iDATA, сотрудники которой опросили группу экспертов с различными политическими взглядами. Согласно результатам опроса, Майя Санду набрала бы 47,6%, а Игорь Додон – 52,4%. Опрос проводился в период с 10 по 15 мая 2020.