Четверг, 18 июня 2020, 13:39

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Эксперты прогнозируют победу Игоря Додона на предстоящих выборах

Эксперты прогнозируют победу Игоря Додона на предстоящих выборах
18 июня
13:06 2020
Версия для печати

Если во втором туре президентских выборов встретятся Игорь Додон и Майя Санду, победителем окажется нынешний глава государства

Игорь Додон победит в президентской гонке, если во второй тур вместе с действующим главой государства выйдет Майя Санду. Таковы данные социологического исследования, реализованного компанией iDATA, сотрудники которой опросили группу экспертов с различными политическими взглядами. Согласно результатам опроса, Майя Санду набрала бы 47,6%, а Игорь Додон – 52,4%. Опрос проводился в период с 10 по 15 мая 2020.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,25+0,77%
EUR19,40+0,84%
GBP21,59+0,50%
UAH0,64+0,73%
RON4,01+0,79%
RUB0,25+1,10%

Курсы валют в MDL на 18.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд