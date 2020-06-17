Сотрудникам НБМ, которые будут осуждены, предстоит возместить государству расходы на адвокатские услуги.

Правительство одобрило законопроект, согласно которому сотрудники Нацбанка, приговоренные судом к отбыванию наказания, будут обязаны возместить расходы услуг адвокатов.

Согласно документу, разработанному минюстом, в случае обвинительного приговора в связи с нарушениями при исполнении служебных обязанностей расходы на адвокатов, понесенные НБМ, будут возмещаться сотрудниками, в отношении которых вынесен обвинительный вердикт.

Премьер Ион Кику заявил, что на данный момент существует не ясная ситуация в условиях, когда лица из руководства НБМ, принимавшие участие в краже миллиарда, пользуются услугами адвокатов за счет страны.

«Мало того, что был украден миллиард, мы еще и платим за участников. И речь не идет о покушении на независимость НБМ. Речь идет о законе: никто в Молдове вне зависимости от места работы – будь то в парламенте или НБМ – не может быть выше, чем гражданин Молдовы, за которого никто не платит услуги адвокатов в случае нарушения закона», – заявил премьер Ион Кику.

Напомним, что президент Игорь Додон ранее заявлял, что государство тратит миллионы леев на адвокатов, представляющих интересы управляющих Нацбанка, которых обвиняют по делу о банковской краже.

Глава государства уточнил, что независимость ведомства должна быть обеспечена, но, если в суде будет доказана вина фигурантов уголовного дела, они должны возместить расходы на услуги адвокатов.

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